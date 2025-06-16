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Агент 024

На Ала-Арчинском водохранилище тонны мусора. Горожане бьют тревогу

Территория на Ала-Арчинском водохранилище сильно замусорена. Об этом сообщил читатель 24.kg.

По его словам, водохранилище превращается в мусорный полигон из оберток, салфеток и бутылок.

«Сегодня мы с семьей хотели отдохнуть от духоты, провести вместе время на природе. Пионерское и Комсомольское озера стоят без воды, а на Ала-Арчинском водохранилище мы увидели картину, которая повергает в шок. Это самое депрессивное место, которое вызывает только уныние и ужас от поведения людей и бездействия администрации. Отдыхающие расстилают покрывала прямо на мусоре, их дети бегают по мусору, они гуляют среди мусора, жарят шашлык и купаются в мусорной воде», — сообщил читатель.

Он обращается к властям города с просьбой принять меры по сохранению оставшихся зеленых зон.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/332798/
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