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Чудаки парковки. По аллеям Дубового парка в Бишкеке ездят машины

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Некоторые водители заезжают в Дубовый парк. Бишкекчане прислали фото нескольких нарушителей.

При этом ездят они прямо по аллеям.

На этом снимке сразу два «чудака».

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Уже несколько дней с утра до 17.30 паркуется Nissan на улице Матросова, 166, наполовину перекрыв тротуар. На мое замечание водитель ответил, что ничего страшного и люди там проходят», — написал читатель.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/331544/
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