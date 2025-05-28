Горожане жалуются на водителей грузовиков, которые ночуют на улице Кулиева

Водители грузовиков паркуются и ночуют на проезжей части улицы Кулиева. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Водители создают аварийные ситуации. Фуры стоят в два ряда. Могли бы наши службы проконсультировать водителей, что существуют стоянки для таких авто и нужно останавливаться там, а не посреди города, где активное движение на улице Кулиева между Московской и Боконбаева?» — сказал он.

По словам бишкекчанина, фуры занимают целую полосу дороги, когда в столице и так преобладают пробки.

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