Нацбанк извинился перед жителями дома в Бишкеке за ночную стройку и шум

Национальный банк выступил с официальным извинением за доставленные неудобства жителям дома на улице Чуй, 182. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Национальный банк с пониманием относится к беспокойству жителей близлежащих домов, вызванному шумом в ходе строительно-монтажных работ в новом здании регулятора, в связи с чем приносит извинения за доставленные неудобства», — сообщается в заявлении.

В банке отметили, что поступившие жалобы перенаправили в адрес подрядной организации ГП «Кыргызстройсервис» при управделами президента, которая непосредственно осуществляет строительные работы.

Отмечается, что Нацбанк принимает необходимые меры по обеспечению неукоснительного соблюдения подрядной организацией всех строительных норм и правил, включая регламент по уровню шума в ночное время и надлежащее ведение строительно-монтажных работ.

Напомним, бишкекчане обратились в 24.kg. Они рассказали, что строительство нового здания Национального банка ведется в ночное время и мешает спать. По их словам, стройка иногда продолжается до 4.00-7.00, а территория плохо огорожена.