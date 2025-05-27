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Агент 024

Горожане жалуются на шум из-за стройки нового здания Нацбанка в ночное время

Строительство нового здания Национального банка ведется в ночное время и мешает спать жильцам близлежащего дома по проспекту Чуй, 182. Об этом 24.kg сообщил один из жителей.

Он отметил, что стройка проходит вблизи жилых квартир в ночное время, несмотря на нормы, запрещающие шум после 22.00, а территория и вовсе плохо огорожена.

Другая жительница дома добавила, что жалобы направлены не на строительство нового здания, а на то, что процесс происходит в ночное время. По ее словам, стройка иногда продолжается до 4.00-7.00.

«При строительстве не сделали никакой навес, чтобы обезопасить. Вот эта вся грязь и пыль как будто у нас во дворе. С этажей мусор летит: они его скидывают сверху, не спуская. Дом потихоньку приходит в негодность. Работают они и по ночам в том числе. В общем, грохот, шум всю ночь, до 7.00. Однажды работали ночью строительными пистолетами, мы думали, что это был какой-то отстрел животных», — сообщила женщина.

Жители несколько раз вызывали милицию, а после конфликта 17 мая во избежание серьезных инцидентов решили лично отправиться в городское отделение милиции, где написали заявление.

«Заявление оставили. Комиссия пришла не в полном составе. Главархитектура не явилась. Из Нацбанка пришло 12 человек. Я сказала, что мы конкретно против них не пишем заявления, потому что у них есть документы [на строительство и земли]. Но то, как они [строители] себя ведут, это уже другой разговор», — заключила женщина.

По ее словам, стройка на этих землях продолжается уже несколько лет. Ранее там строили корпус КНУ, но через некоторое время землю порядка 0,77 гектара отдали Национальному банку.

24.kg направило запрос в Национальный банк и ожидает официальный комментарий, который будет предоставлен позже.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/330425/
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