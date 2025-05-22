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Агент 024

Посетители и работники «Дордоя» паркуются на проезжей части и блокируют дорогу

Ежедневно работники и посетители рынка «Дордой» паркуют свои автомобили вдоль улиц, прилегающих к школе № 94, и блокируют проезжую часть. Об этом 24.kg сообщил читатель, проживающий в этом районе.

По его словам, машины стоят вдоль улицы Аул-13 с самого утра и до закрытия рынка, мешая свободному передвижению пешеходов и других автомобилей. Это создает пробки и аварийные ситуации, особенно в выходные.

«Мы просим провести рейд и установить контроль со стороны ГУОБДД, запрещающие знаки и ограждения на участках, где парковка недопустима, а также перенести парковку для работников и посетителей рынка на специально отведенные территории», — сказал читатель.

Отмечается, что жители неоднократно просили не парковаться на проезжей части, но владельцы авто игнорируют замечания. Спецтехника и строительный транспорт также не могут проехать к домам местных жителей, в связи с чем они просят власти принять меры для обеспечения безопасности детей и свободного проезда транспорта.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024. 
Ссылка: https://24.kg/agent_024/330050/
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