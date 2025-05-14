Бишкекчанин жалуется, что Нацгвардия и стоматология закрыли заезд к дому

Заезд к дому № 112 на улице Киевской затруднен из-за Нацгвардии и частной стоматологии. Об этом 24.kg сообщил читатель и прислал видео.



На кадрах видно, что заезд во двор закрыт бетонными клумбами, за которыми ставят машины офицеры Нацгвардии. Раньше, по словам читателя, именно по этому месту можно было заехать во двор, теперь приходится объезжать клумбы и мешать пешеходам. С другой стороны частная стоматологическая клиника на первом этаже этого же дома закрыла бывший проезд живой изгородью и сделала себе удобный проход.

Читатель уверяет, что в случае пожара или несчастного случая во двор не смогут заехать ни карета скорой помощи, ни машины МЧС. Он просит мэрию разобраться в данном вопросе и организовать полноценный заезд во двор дома № 112 на улице Киевской, поскольку ни Нацгвардия, ни стоматология не хотят реагировать на жалобы местных жителей.