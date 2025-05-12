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Агент 024

Бишкекчане жалуются на обрезанные троллейбусные провода, свисающие над тротуаром

На улицах, тротуарах, газонах и деревьях в Бишкеке валяются обрезанные троллейбусные провода. Об этом 24.kg сообщила читательница.

Она рассказала, что заметила провода в районе пересечения проспекта Чуй и улицы Лермонтова и вдоль дороги в сторону «Аламедина».

«Вчера ночью я врезалась в висящий на тротуаре провод. Их просто срезали, и они висят либо валяются на земле, никто их не убрал. Я видела, как девушка с коляской шла — у нее в колесе застрял этот провод, она пыталась его оттуда вытащить. Знакомые тоже видели, говорят, непонятно, под напряжением ли эти провода. Ужасная ситуация», — сообщила женщина.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/328725/
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