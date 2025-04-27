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Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Нарушители заезжают на газоны, тротуары и пешеходные переходы

Читатели присылают на WhatsApp фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Постоянно закрывают машинами вход в магазин на улице Московской, 226.

На улице Тыныстанова, 64 припарковали это авто, загородив дорогу людям. Пешеходы вынуждены были обходить его по проезжей части.

Вот так загородили проход на улице Токтоналиева.

На бульваре Эркиндик, между улицами Киевской и Токтогула, оставляют автомобили на разметке пешеходного перехода.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

А владелец этого авто заехал на газон на бульваре Эркиндик.

Муниципальная инспекция мэрии Бишкека напоминает владельцам автотранспортных средств о недопустимости парковки на зеленой зоне и в местах, предназначенных для озеленения. 

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/327432/
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