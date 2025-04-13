Озеро Кара-Камыш и северный берег Иссык-Куля. Фото читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы побываем в пригороде Бишкека, на Иссык-Куле и заберемся в Джалал-Абадскую область.

Бишкек пробудился от зимы в конце марта. Толекан Исмаилова поймала одно из таких мгновений — зацветающую магнолию.

Фото Толекан Исмаиловой. Бишкек, цветущая магнолия, 27 марта

Интересные фотографии сделал в Бишкеке один из постоянных наших авторов — Илья Шипулин (страничка в Instagram — @ПроГорушки). «Даже птица любуется горами», — написал он.







Отправимся теперь на Иссык-Куль вместе с Николаем Голованюком (страничка в Instagram — nikolaygolowanuk).





Фото Василия Павлова. Иссык-Куль, южный берег, декабрь

Завершим наше небольшое путешествие в Джалал-Абадской области. Там недалеко от знаменитого Сары-Челека есть озеро Кара-Камыш. Его длина полтора километра, а ширина — 500 метров. там побывал один из постоянных наших авторов Алмаз Таштемир уулу (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).









Надеемся, нашим авторам удалось вас немного удивить. А если у вас появилось желание присоединиться к созданию рубрики «Мгновения жизни», мы будем только рады. Тем более сделать это не так сложно.

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