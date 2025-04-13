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Озеро Кара-Камыш и северный берег Иссык-Куля. Фото читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы побываем в пригороде Бишкека, на Иссык-Куле и заберемся в Джалал-Абадскую область.

Бишкек пробудился от зимы в конце марта. Толекан Исмаилова поймала одно из таких мгновений — зацветающую магнолию.

Толекан Исмаиловой
Фото Толекан Исмаиловой. Бишкек, цветущая магнолия, 27 марта

Интересные фотографии сделал в Бишкеке один из постоянных наших авторов — Илья Шипулин (страничка в Instagram — @ПроГорушки). «Даже птица любуется горами», — написал он.

Отправимся теперь на Иссык-Куль вместе с Николаем Голованюком (страничка в Instagram — nikolaygolowanuk).

На Иссык-Куле, но уже на южном берегу свою интересную фотографию сделал Василий Павлов.

Василия Павлова
Фото Василия Павлова. Иссык-Куль, южный берег, декабрь

Завершим наше небольшое путешествие в Джалал-Абадской области. Там недалеко от знаменитого Сары-Челека есть озеро Кара-Камыш. Его длина полтора километра, а ширина — 500 метров. там побывал один из постоянных наших авторов Алмаз Таштемир уулу (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).

Надеемся, нашим авторам удалось вас немного удивить. А если у вас появилось желание присоединиться к созданию рубрики «Мгновения жизни», мы будем только рады. Тем более сделать это не так сложно.

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Кашка-Суу и Иссык-Куль. Фото и видео читателей 24.kg

Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram — 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/325401/
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