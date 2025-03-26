Мэрия: В 10-м микрорайоне восстановилось горячее водоснабжение

Жители дома № 33, расположенного в 10-м микрорайоне Бишкека, жаловались на проблемы с горячим водоснабжением. По словам горожан, ежегодно после окончания отопительного сезона они сталкиваются с ситуацией, когда из кранов вместо горячей воды течет еле теплая.

Мэрии Бишкека отреагировала на жалобы жильцов. Как сообщили в муниципалитете, МП «Бишкектеплосеть» провело проверку системы горячего водоснабжения в доме № 33 25 марта 2025 года.

«Сотрудники предприятия провели обследование системы горячего водоснабжения на тепловых пунктах дома и в квартирах. Было выявлено, что параметры давления и температуры находятся в пределах нормы для данного участка», — говорится в официальном сообщении.