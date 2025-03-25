Жильцы дома № 33 в 10-м микрорайоне требуют обеспечить их горячей водой

Жильцы дома № 33 в 10-м микрорайоне Бишкека обращаются к городским властям с просьбой обеспечить их горячей водой.

«Каждый год после отключения отопления у нас возникает такая проблема. В наших квартирах вместо горячей воды течет еле теплая. Согласно новым тарифам, нам придется платить за еле теплую воду? Можете зайти в любую квартиру и замерить температуру «горячей» воды, и вы поймете нашу проблему. Тем не менее к нам приходят счета с огромными суммами. Все мы знаем, что температура подаваемой горячей воды из крана должна быть 60-75 градусов. Просим срочно разобраться», — пишут возмущенные горожане.