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Бишкекчане получили счета за свет на миллионы сомов: комментарий энергетиков

В Бишкеке жители некоторых домов, расположенных на улице Токтоналиева и бульваре Молодой Гвардии, получили счета за электричество с 20 февраля по 22 марта на сумму более 2 и 4 миллионов сомов. Энергетики напомнили, что необходимо оплатить квинтации вовремя, чтобы не начислили пени или не отключили свет.

В Бишкекском предприятии электрических сетей оперативно проинформировали, что произошел технический сбой в системе при расчете оплаты потребленной электроэнергии. В результате данные в приложении «Мой свет» выведены с ошибками. В настоящее время специалисты проводят перерасчет и вносят исправления в систему.

Предприятие приносит извинения за временные неудобства.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/323631/
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