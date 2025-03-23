Березовая роща в Ала-Арче и мартовский Бишкек. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Пройдемся сегодня по Бишкеку, потом заглянем в Ала-Арчинское ущелье и после отправимся на юг республики.

В столице уже тепло, и совсем скоро город резко начнет меняться — проснется природа. Пока же все в ожидании весеннего пробуждения.









Теперь выбираемся за Бишкек и возвращаемся в зиму — фотографии в заснеженном Ала-Арчинском ущелье сделал Илья Шипулин (страничка в Instagram — Progorushki).

Теперь взглянем на это ущелье, каким его увидела летом прошлого года Салия Хурова.

Фото Салии Хуровой. Ала-Арчинское ущелье, лето 2024 года

Надеемся, работы наших авторов вам понравились и вызвали желание присоединиться к создателям рубрики «Мгновения жизни». Сделать это совсем просто.

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