Березовая роща в Ала-Арче и мартовский Бишкек. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Пройдемся сегодня по Бишкеку, потом заглянем в Ала-Арчинское ущелье и после отправимся на юг республики.
В столице уже тепло, и совсем скоро город резко начнет меняться — проснется природа. Пока же все в ожидании весеннего пробуждения.
Теперь выбираемся за Бишкек и возвращаемся в зиму — фотографии в заснеженном Ала-Арчинском ущелье сделал Илья Шипулин (страничка в Instagram — Progorushki).
Теперь взглянем на это ущелье, каким его увидела летом прошлого года Салия Хурова.
Завершим наше небольшое путешествие на юге страны — в природном заповеднике «Сурма-Таш». Он находится в Кадамджайском районе Баткенской области. Видео там сделал один из наших постоянных авторов — Таштемир уулу Алмаз (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).
Надеемся, работы наших авторов вам понравились и вызвали желание присоединиться к создателям рубрики «Мгновения жизни». Сделать это совсем просто.
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