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Березовая роща в Ала-Арче и мартовский Бишкек. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Пройдемся сегодня по Бишкеку, потом заглянем в Ала-Арчинское ущелье и после отправимся на юг республики.

В столице уже тепло, и совсем скоро город резко начнет меняться — проснется природа. Пока же все в ожидании весеннего пробуждения.

Теперь выбираемся за Бишкек и возвращаемся в зиму — фотографии в заснеженном Ала-Арчинском ущелье сделал Илья Шипулин (страничка в Instagram — Progorushki).

Теперь взглянем на это ущелье, каким его увидела летом прошлого года Салия Хурова.

Салии Хуровой
Фото Салии Хуровой. Ала-Арчинское ущелье, лето 2024 года
Завершим наше небольшое путешествие на юге страны — в природном заповеднике «Сурма-Таш». Он находится в Кадамджайском районе Баткенской области. Видео там сделал один из наших постоянных авторов — Таштемир уулу Алмаз (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).

Надеемся, работы наших авторов вам понравились и вызвали желание присоединиться к создателям рубрики «Мгновения жизни». Сделать это совсем просто.

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Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp либо Telegram 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/323189/
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