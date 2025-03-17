Идешь на работу, не зная, чего ожидать. Крик души учителя Венеры Бектурсуновой

Учитель русского языка и литературы Венера Бектурсунова обратилась со своей страницы в Facebook к министру образования и науки Догдуркуль Кендирбаевой. 24.kg публикует пост с ее согласия:

«Я работаю учителем в обычной школе в одном из пригородных сел уже 23 года. Безусловно, работать в учебном заведении всегда было сложно: классное руководство, проверка тетрадей, ведение журналов, отчеты, открытые уроки, школьные мероприятия, родительские собрания и так далее. И на все это мы находили время. Был интерес!

А сейчас нахождение в школе — пытка каждый день. Идешь на работу и не знаешь, чего ожидать, что еще придумали такого, чтобы добить педагога. Венера Бектурсунова

Нет сил и желания дальше находиться в учебном заведении. Мы перестали творчески подходить к «любимой» работе, так как загрузили по самое не хочу. Помимо того, что я перечислила из обязанностей учителя, сейчас это еще и непонятные бесконечные дублирующиеся отчеты, списки, которые надо отправлять срочно (а в это время учитель может находиться далеко за пределами дома и школы по своим делам), тетради наблюдений (помимо воспитательных журналов).

Бесконечные непонятные проверки: то районо, то министерства, то прокуратуры. Про работу с родителями и детьми разного рода категорий и семей я уже молчу. Слово не скажи, молча поставь оценку. А если поставил двойку, значит, вина учителя: не доработал или плохо работаешь. А нам нужны эти проблемы? Нет, конечно. Мы, педагоги, тоже люди и хотим спокойно жить, поэтому молча поставим несчастную тройку.

Мы заходим в кабинеты не давать знания детям, а проверять у них форму, наличие всех учебных принадлежностей, чистоту в кабинете. Венера Бектурсунова

Чтобы привести в порядок документы и со страхом, на нервах ожидать комиссию. Только проводили одну комиссию, только вздохнули — следующая на подходе. Чего ожидают проверяющие — большой вопрос. Если у учителя не будет свободного времени, откуда ему брать сил для творческой деятельности с детьми?

Еще Василий Сухомлинский писал: «Педагогическое творчество — сложный труд, требующий огромной затраты сил, и, если силы не будут восстанавливаться, учитель выдохнется и не сможет работать».

Как еще достучаться до министра? Вы своими бесконечными проверками добьетесь того, что из школы уйдут учителя, дающие, действительно, прочные знания. А молодежь после всего этого и не вздумает идти в учебное заведение. Кто будет учить детей?

Почему министр не может защитить педагогов? Мы требуем прекратить всевозможные проверки, дайте спокойно работать. Может, после этой публикации меня уволят, но больше нет сил терпеть издевательства над нами».