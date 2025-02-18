Жители Садового жалуются на бездействие айыл окмоту после прорыва водопровода

Жители улицы Калинина села Садового, расположенного в Московском районе, сообщили 24.kg, что уже больше недели их улица залита водой.

По их словам, в первый раз водопроводную трубу прорвало 10 февраля.

«С тех уже прорывы в трех местах. Но никто не исправляет ситуацию, ни руководство айыл окмоту, ни работники ЖКХ, хотя мы обращались к ним. У моего соседа скоро уже забор упадет. Вода по всей улице течет, как по арыку», — рассказал редакции один из жителей села.