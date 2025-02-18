13:12
USD 87.45
EUR 91.60
RUB 0.96
Агент 024

Жители Садового жалуются на бездействие айыл окмоту после прорыва водопровода

Жители улицы Калинина села Садового, расположенного в Московском районе, сообщили 24.kg, что уже больше недели их улица залита водой.

По их словам, в первый раз водопроводную трубу прорвало 10 февраля.

«С тех уже прорывы в трех местах. Но никто не исправляет ситуацию, ни руководство айыл окмоту, ни работники ЖКХ, хотя мы обращались к ним. У моего соседа скоро уже забор упадет. Вода по всей улице течет, как по арыку», — рассказал редакции один из жителей села.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.

 
Ссылка: https://24.kg/agent_024/320292/
просмотров: 73
Версия для печати
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
В&nbsp;Бишкеке водитель автобуса выехал на&nbsp;встречку и&nbsp;образовал затор на&nbsp;дороге В Бишкеке водитель автобуса выехал на встречку и образовал затор на дороге
Чудаки парковки. На&nbsp;улице Дзержинского каждую пятницу творится беспредел Чудаки парковки. На улице Дзержинского каждую пятницу творится беспредел
Парк на&nbsp;Южной магистрали заливает из&nbsp;канализационного слива Парк на Южной магистрали заливает из канализационного слива
Бизнес
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; подвело итоги 2024 года ОАО «Кыргызтелеком» подвело итоги 2024 года
Форум Digital Kyrgyzstan пройдет в&nbsp;Бишкеке 27&nbsp;февраля 2025&nbsp;года. Список спикеров Форум Digital Kyrgyzstan пройдет в Бишкеке 27 февраля 2025 года. Список спикеров
В&nbsp;O!Store есть гибкая рассрочка через O!Bank от&nbsp;3&nbsp;до&nbsp;12&nbsp;месяцев В O!Store есть гибкая рассрочка через O!Bank от 3 до 12 месяцев
Топ-5 решений магазинов Globus для удобных и&nbsp;выгодных покупок Топ-5 решений магазинов Globus для удобных и выгодных покупок
18 февраля, вторник
13:05
Жители Садового жалуются на бездействие айыл окмоту после прорыва водопровода Жители Садового жалуются на бездействие айыл окмоту пос...
13:00
Мэрия Бишкека готовит место для шестиполосной объездной за «Дордоем»
12:52
Лидер партии «Социал-демократы» Темирлан Султанбеков приостановил голодовку
12:37
Ветслужба КР призывает фермеров проводить вакцинацию скота и домашних животных
12:24
Задержание судьи в Бишкеке. Подробности от ГКНБ