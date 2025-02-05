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Агент 024

Социальных пособий в Кыргызстане не хватает на лечение и уход за ЛОВЗ

Социальных выплат не хватает на лечение и уход за людьми с ограниченными возможностями. Об этом 24.kg рассказала жительница Сокулука Айзада.

По ее словам, она опекун дяди с инвалидностью I группы и месячные расходы на лекарства, памперсы, продукты и мази превышают социальное пособие, сумма которого 8 тысяч сомов.

«Я хотела, чтобы депутаты подняли этот вопрос. Разве инвалиды могут прожить в месяц на 8 тысяч сомов? Они не могут работать, недееспособные, вы представляете, сколько уходит денег на лекарства? Почему государство не думает об инвалидах? На лекарства тратим 3-4 тысячи сомов в месяц, на памперсы — 8-9 тысяч сомов, и пособия в 8 тысяч сомов не хватает», — сообщила читательница.

В пресс-службе Министерства труда, социального обеспечения и миграции ответили, что повышение пособий в 2025 году не предусматривается.

«Соцпособия повышали в 2021-2022 году на 100 процентов и 200 процентов. Например, если раньше кое-какие пособия получали по 2 тысячи сомов, то их подняли до 8 тысяч сомов и так далее. На данный момент пока нет планов повышения этих соцпособий», — прокомментировали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что лица, оказывающие услуги персонального ассистента, могут также претендовать на социальные пособия, только с условием, что они ухаживают за людьми с I группой инвалидности с детства.

«Мы ежегодно повышаем оплату за услуги персонального ассистента. В 2024 году повысили соцпособия до 7 тысяч 681 сома. Люди с нарушением слуха или зрения дополнительно получают денежную компенсацию в размере 1 тысячи сомов», — добавили в пресс-службе.

Ссылка: https://24.kg/agent_024/318979/
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