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Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Из-за стоящих на тротуаре машин люди вынуждены идти по дороге

Читатели присылают на WhatsApp фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Водитель «Фита» закрыл проход к подъезду.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Раззакова, 54 оставили машину на газоне.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Байтика Баатыра перекрыли проход по аллее.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Еще несколько автомобилей оставили на тротуаре. «Чтобы пройти, люди вынуждены выходить на проезжую часть. Здесь ходят дети. Это опасно», — сказал очевидец.

Нарушители стоят и на остановках, мешая общественному транспорту. Фото сделано на улице Суеркулова.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Та же ситуация в районе улицы Абдрахманова и проспекта Жибек Жолу.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/318652/
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