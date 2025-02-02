Чудаки парковки. Из-за стоящих на тротуаре машин люди вынуждены идти по дороге

Читатели присылают на WhatsApp фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
Водитель «Фита» закрыл проход к подъезду.
На улице Раззакова, 54 оставили машину на газоне.
На улице Байтика Баатыра перекрыли проход по аллее.
Еще несколько автомобилей оставили на тротуаре. «Чтобы пройти, люди вынуждены выходить на проезжую часть. Здесь ходят дети. Это опасно», — сказал очевидец.
Нарушители стоят и на остановках, мешая общественному транспорту. Фото сделано на улице Суеркулова.
Та же ситуация в районе улицы Абдрахманова и проспекта Жибек Жолу.
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