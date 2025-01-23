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Агент 024

«Ты мой отец?» Конфликт между таксистом и водителем автобуса попал на видео

В Бишкеке произошел конфликт между таксистом и водителем автобуса № 51. Об этом 24.kg сообщил читатель и прислал видео их перепалки.

Он рассказал, что сегодня, 23 января, примерно в 8.45 водитель такси припарковал авто на остановке на Южной магистрали, недалеко от пересечения с улицей 7 Апреля, мешая проезду автобуса. Когда водитель общественного транспорта сделал ему замечание, тот отреагировал агрессивно — начал нецензурно выражаться и угрожать расправой.

На кадрах видно, как таксист спрашивает у водителя автобуса, отец ли он ему? Читатель отметил, что так он отреагировал на замечание. Когда агрессивный мужчина начал толкать водителя общественного транспорта, пассажиры разняли их, и автобус уехал.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024. 
Ссылка: https://24.kg/agent_024/317697/
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