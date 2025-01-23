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Агент 024

В центре гемодиализа Бишкека отключают отопление прямо во время процедур

В центре гемодиализа Fresenius на улице Валиханова в Бишкеке отопление отключают на три часа в то время, когда пациенты проходят процедуры. Об этом 24.kg сообщил один из пациентов медицинского учреждения по имени Калыс.

По его словам, процедура гемодиализа длится 4 часа 20 минут, из которых около трех часов в помещении нет отопления.

«Сегодня я пришел в 17.00, и через пару часов батареи стали холодными», — рассказал пациент.

Пациенты, находящиеся неподвижно более четырех часов, мерзнут из-за снижения температуры в помещении.

На вопрос о причинах отключения отопления сотрудники центра пояснили, что оно работает от электричества, и в целях экономии его отключают на некоторое время.

«Если необходимо экономить электроэнергию, почему это не делают в те часы, когда в помещении нет пациентов?» — задался вопросом Калыс.

Он добавил, что такая ситуация происходит не впервые — отопление отключали и прошлой зимой.

«В здании есть кондиционер, но тепла от него не ощущается. Одеяла тоже не спасают. Мы не знаем, как будем справляться, если температура воздуха еще больше понизится», — заключил пациент.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/317686/
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