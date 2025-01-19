15:24
USD 87.45
EUR 90.05
RUB 0.85
Агент 024

Перевал Долон и зимняя Чолпон-Ата. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы отправимся на зимний Иссык-Куль, побываем и в прошлом, а также заглянем на юг страны.

Сразу отправляемся в зимнюю Чолпон-Ату, правда, еще 2024-го. Фотографии сделал Нурбек Саруев.

Теперь фотография заката в селе Бостери, но сделанная Сергеем Хановым уже в этом году.

Сергея Ханова
Фото Сергея Ханова. Закат в Бостери, 10 января 2025 года

Перебираемся на южный берег Иссык-Куля. Там в селе Кызыл-Суу в прошлом декабре сделал фотографию еще один наш постоянный автор Василий Павлов.

Василия Павлова
Фото Василия Павлова. Село Кызыл-Суу, 12 декабря 2024 года

Останемся в Джети-Огузском районе, но вернемся в осень и полюбуемся панорамой долины Кок-Жайык. Фотографию сделал Эдиль Турдумамбетов.

Эдиля Турдумамбетова
Фото Эдиля Турдумамбетова. Долина Кок-Жайык

Теперь отправляемся в Нарынскую область. Там есть известный своим коварством перевал Долон, где побывал один из наших постоянных авторов Илья Шипулин.

Ильи Шипулина
Фото Ильи Шипулина. Перевал Долон

Завершим наше путешествие на юге республики — в природном парке «Кок-Жайык». Там побывал и сделал видео один из наших постоянных авторов Таштемир уулу Алмаз (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).

Надеемся, вам понравились работы наших авторов. Если вы хотите стать одним из них, то сделать это просто.

Читайте по теме
Осень в Кегети и Тамчи. Фото читателей 24.kg

Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp либо Telegram 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/316849/
просмотров: 197
Версия для печати
Материалы по теме
Осень в Кегети и Тамчи. Фото читателей 24.kg
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Зимние Арсланбоб и закат в Кара-Балте. Фото и видео читателей 24.kg
Мгновения жизни. Топ-15 фотографий читателей 24.kg
Заснеженный Бишкек и река Аламедин. Фото и видео читателей 24.kg
Аламединское ущелье и туман в Кегеты. Фото читателей 24.kg
Ала-Арчинское водохранилище и Иссык-Куль. Фото читателей 24.kg
Осенние Бишкек и Иссык-Куль. Фото и видео читателей 24.kg
Чункурчак и осенний Иссык-Куль. Фото и видео читателей 24.kg
Осенний Ак-Тюз и озеро Кель-Когур. Фото читателей 24.kg
Популярные новости
В&nbsp;налоговой рассказали, как подать декларацию без расчета на&nbsp;движимое имущество В налоговой рассказали, как подать декларацию без расчета на движимое имущество
В&nbsp;школах села Садового нет отопления В школах села Садового нет отопления
Бизнес
До&nbsp;розыгрыша 10&nbsp;миллионов сомов от&nbsp;приложения &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; осталось меньше месяца До розыгрыша 10 миллионов сомов от приложения «Мой О!» осталось меньше месяца
&laquo;Элдик Банк&raquo; объявляет акцию по&nbsp;снижению процентных ставок по&nbsp;кредитам «Элдик Банк» объявляет акцию по снижению процентных ставок по кредитам
Тариф &laquo;Семейный&raquo; от&nbsp;MEGA: забота о&nbsp;безопасности детей и&nbsp;удобство для всей семьи Тариф «Семейный» от MEGA: забота о безопасности детей и удобство для всей семьи
Современные подземные переход и&nbsp;парковку построят в&nbsp;центре Бишкека Современные подземные переход и парковку построят в центре Бишкека
19 января, воскресенье
15:00
Перевал Долон и зимняя Чолпон-Ата. Фото и видео читателей 24.kg Перевал Долон и зимняя Чолпон-Ата. Фото и видео читател...
14:47
Израиль vs ХАМАС. Перемирие в секторе Газа в назначенный срок не наступило
14:22
В водоохранной зоне частникам незаконно передали два гектара земли
14:21
В Нигерии при взрыве бензовоза погибли более 70 человек
13:43
В Бишкеке прошла акция «Блокадный хлеб»