Перевал Долон и зимняя Чолпон-Ата. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы отправимся на зимний Иссык-Куль, побываем и в прошлом, а также заглянем на юг страны.

Сразу отправляемся в зимнюю Чолпон-Ату, правда, еще 2024-го. Фотографии сделал Нурбек Саруев.













Теперь фотография заката в селе Бостери, но сделанная Сергеем Хановым уже в этом году.

Фото Сергея Ханова. Закат в Бостери, 10 января 2025 года

Перебираемся на южный берег Иссык-Куля. Там в селе Кызыл-Суу в прошлом декабре сделал фотографию еще один наш постоянный автор Василий Павлов.

Фото Василия Павлова. Село Кызыл-Суу, 12 декабря 2024 года

Останемся в Джети-Огузском районе, но вернемся в осень и полюбуемся панорамой долины Кок-Жайык. Фотографию сделал Эдиль Турдумамбетов.

Фото Эдиля Турдумамбетова. Долина Кок-Жайык

Теперь отправляемся в Нарынскую область. Там есть известный своим коварством перевал Долон, где побывал один из наших постоянных авторов Илья Шипулин.

Фото Ильи Шипулина. Перевал Долон

Завершим наше путешествие на юге республики — в природном парке «Кок-Жайык». Там побывал и сделал видео один из наших постоянных авторов Таштемир уулу Алмаз (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).

Надеемся, вам понравились работы наших авторов. Если вы хотите стать одним из них, то сделать это просто.

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