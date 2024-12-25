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Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Из-за машин на тротуаре людям приходится идти по дороге

Читатели присылают на WhatsApp фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

По словам очевидца, владелец этого авто паркуется здесь не в первый раз. Фото сделано на улице Исанова, 98 (в районе проспекта Чуй).

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«При мне припарковал машину на пешеходном тротуаре. На замечания начал грубить и послал. Дальше по тротуару стоят еще 3-4 машины. Приходится обходить машины по дороге. Эвакуатором что ли забрать их или штраф выписать за неправильную парковку?» — написал автор фото.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Но эвакуатор стоял в микрорайоне «Восток-5», на тротуаре возле дома № 20.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Гоголя, 113, машиной закрыли проход через ворота.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/315336/
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