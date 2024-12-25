Чудаки парковки. Из-за машин на тротуаре людям приходится идти по дороге

Читатели присылают на WhatsApp фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
По словам очевидца, владелец этого авто паркуется здесь не в первый раз. Фото сделано на улице Исанова, 98 (в районе проспекта Чуй).
«При мне припарковал машину на пешеходном тротуаре. На замечания начал грубить и послал. Дальше по тротуару стоят еще 3-4 машины. Приходится обходить машины по дороге. Эвакуатором что ли забрать их или штраф выписать за неправильную парковку?» — написал автор фото.
Но эвакуатор стоял в микрорайоне «Восток-5», на тротуаре возле дома № 20.
На улице Гоголя, 113, машиной закрыли проход через ворота.
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