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Заснеженный Бишкек и река Аламедин. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео.

Отправимся в последнее в уходящем, 2024-м небольшое путешествие по республике. Заглянем на Иссык-Куль, в Нарынскую и Ошскую области. Надеемся, что в следующем году мы сможем радовать вас новыми выпусками «Мгновений жизни».

Бишкек на прошлой неделе засыпало снегом. Один из наших постоянных авторов — Илья Шупулин — прогулялся вечером по столице и сделал несколько фотографий.

Сначала с одним из наших постоянных авторов Евгением Липкиным отправимся в Аламединское ущелье. Там он снял видео, которым и поделился со всеми читателями 24.kg.

Отправляемся в сторону Иссык-Куля. В начале декабря по дороге туда, в Кемине, снежные фотографии сделал Айбек Султанов.

Вот мы и добрались до Иссык-Куля вместе с Олжобаем Джумагуловым. На озере он побывал в ноябре, не забыв сделать фотографии и поделиться ими с нашими читателями.

Перебираемся в Нарынскую область, где побываем на берегу известной реки Кокомерен. Там побывала Гулмира Чоконбаева.

Завершим наше небольшое путешествие на юге республики, на высокогорном озере Тулпар-Куль. Оно находится в районе Чон-Алайского хребта на высоте 3 тысячи 500 метров, в Ошской области. Расположено у подножия пика Ленина. Там побывал Алмаз Таштемир уулу (страничка автора в Instagram — Jeep_travel_osh).

Алмаза Таштемир уулу
Фото Алмаза Таштемир уулу. Озеро Тулпар-Куль

Надеемся, наши авторы смогли вас удивить и порадовать. Кстати, стать одним из них может любой желающий. Сделать это просто.

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Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp либо Telegram 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/315071/
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