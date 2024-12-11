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Ждем почти час. Бишкекчане жалуются на нехватку автобусов

В Бишкеке автобус № 35 приходится ждать почти целый час. Об этом сообщила читательница 24.kg.

По ее словам, раньше по улице Московской/Усенбаева ходил общественный транспорт по маршрутам № 131, 35, 214, а теперь остался только автобус № 35.

«На остановке пожилых много, школьников. Люди мерзнут в ожидании транспорта, он приходит переполненный. Кроме того, увеличилось время ожидания автобуса № 48, его маршрут продлили, а количество, видимо, не увеличили. От проспекта Чуй до Боконбаева добираться пешком далеко, тем более зимой, когда на дорогах гололед. По улице Ибраимова тоже транспорта нет. Просим мэрию решить этот вопрос», — сказала горожанка.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/313775/
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