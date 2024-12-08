Чудаки парковки. В Бишкеке часто игнорируют дорожные знаки

Читатели присылают на WhatsApp фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
На проспекте Жибек Жолу паркуются, несмотря на запрещающие знаки.
«Невозможно проехать. Игнорируют знаки. Каждый день здесь ругань, споры и пробки», — написал бишкекчанин.
Также под запрещающим знаком стоят каждый день на остановке в районе улиц Московской и Логвиненко.
На улице Руставели, 62 машины ставят на тротуаре.
На проходе стоял и этот автомобиль.
На улице Орозбекова постоянно занят тротуар.
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