Осенние Бишкек и Иссык-Куль. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы отправимся в недавнее теплое прошлое. Полюбуемся осенними красками и заберемся на горную вершину.

Сначала с Николаем Манаковским прогуляемся по октябрьскому Бишкеку и немного поностальгируем. Сейчас город выглядит уже не так колоритно, посерел и потускнел.











«Отправляю фото одного из моих горных походов. Северо-восточная вершина горы Жаман-Эчки в Московском районе Чуйской области, 28-30 сентября 2024 года», — рассказал о своем ролике Константин Соколов.















Отправимся теперь на восток. По дороге в Иссык-Ату свою фотографию сделала в конце ноября Диляра Альмеева.

Фото Диляры Альмеевой. По дороге в Иссык-Ату, 28 ноября

Отправляемся на осенний Иссык-Куль. Прекрасное видео с дрона сделал наш постоянный автор Евгений Липкин. Летим вместе с ним и наслаждаемся видами.

Побудем на озере еще немного. Это таким солнечным его увидел студент Эрлан Асанов. Сразу как-то захотелось в лето и отпуск.

Завершим наше небольшое путешествие на юге республики. Фотографию припорошенных снегом окрестностей Папанского водохранилища сделал Алмаз Таштемир уулу (страничка автора в Instagram — Jeep_travel_osh).

Фото Алмаза Таштемир уулу. В районе Папанского водохранилища

Надеемся, работы наших авторов не оставили вас равнодушными. Если же у вас тоже накопились архивы фото и видео из путешествий по Кыргызстану, мы с радостью познакомим с ними всех читателей 24.kg.

Читайте по теме Чункурчак и осенний Иссык-Куль. Фото и видео читателей 24.kg

Фото и видео из ваших поездок по республике присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp либо Telegram 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.