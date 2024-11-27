Чудаки парковки. На улице Токтоналиева кто-то постоянно закрывает машиной проезд

Читатели присылают на WhatsApp фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

В 5-м микрорайоне, возле дома № 73, постоянно на детской площадке паркуются машины.

На улице Токтоналиева оставили авто на разметке пешеходного перехода.

На зебре стояла машина и на улице Фатьянова, возле школы № 69.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Токтоналиева, возле дома № 104/9, какой-то водитель постоянно оставляет свое авто прямо на проезжей части, закрывая проезд всем остальным.

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