Чудаки парковки. Водители заезжают на тротуары, подвергая опасности людей

Читатели присылают на WhatsApp фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
Так паркуются на тротуаре возле спорткомплекса в «Востоке-5».
В районе пересечения проспекта Жибек Жолу и бульвара Эркиндик также заняли аллею.
«Каждый день на улице Исанова приходится протискиваться между авто, чтобы пройти», — написал очевидец.
«На перекрестке улиц Уметалиева и Сыдыкова машины едут по тротуару. Устроили тут стоянку. Прошу поставить столбики от нарушителей», — отметил автор видео.
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