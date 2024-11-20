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Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Водители заезжают на тротуары, подвергая опасности людей

Читатели присылают на WhatsApp фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Так паркуются на тротуаре возле спорткомплекса в «Востоке-5».

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

В районе пересечения проспекта Жибек Жолу и бульвара Эркиндик также заняли аллею.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Каждый день на улице Исанова приходится протискиваться между авто, чтобы пройти», — написал очевидец.

«На перекрестке улиц Уметалиева и Сыдыкова машины едут по тротуару. Устроили тут стоянку. Прошу поставить столбики от нарушителей», — отметил автор видео.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/311714/
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