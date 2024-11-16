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Опасно для пешеходов. Мэрию Бишкека просят навести порядок в парковых зонах

На бульваре Эркиндик в Бишкеке появились сотни малогабаритных скутеров, стихийные парковки которых неизвестные организовали практически на всех перекрестках. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, мэрия города должна навести порядок, ведь аллеи парковой зоны не предназначены для транспортных средств.

Горожанин также просит ГУОБДД отреагировать. «Сейчас сотни человек, не имея водительских прав и опыта вождения, будут гонять на этих «каталках», подвергая опасности жизни и детей, и беременных, и пожилых. Да не только их, нас всех. Самокаты нас давят — сколько травмированных! Несутся, как ненормальные. Теперь еще вот это. Скоро для пешеходов вообще места не останется в нашей стране — все приоритеты им, находящимся за рулем. Когда будет наведен порядок?» — возмутился он.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/311356/
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