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Агент 024

В Бишкеке сносят здание без решения суда и согласия владельца

В Бишкеке сносят здание без решения суда и согласия владельца. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По словам Абдышукура Мусаева, одного из владельцев коммерческого помещения на первом этаже здания на улице Исанова, 87, он попросил главу государства Садыра Жапарова защитить его права и отменить приказ о сносе.

«Заявляю о незаконных действиях департамента зданий при управлении делами президента. Ведомство требует передать имущество в собственность государства без компенсации. Последний год департамент неоднократно отправлял письма с этими требованиями. Предлогом стала нехватка помещений для Налоговой службы. Эти требования не имеют правового основания и нарушают законодательство страны», — рассказывает Абдышукур Мусаев.

В июле прошлого года управделами предложило безвозмездно передать помещения для расширения Налоговой службы. Абдышукур Мусаев и другие владельцы помещений отказались, поскольку считают это незаконным.

«В августе 2023-го департамент предложил собственникам подписать предварительный договор долевого участия с инвестором ЗАО «Бэта Иншаат Ятырымжылык». Документ предусматривал предоставление равноценной площади на втором и третьем этажах нового торгового центра через пять-семь лет. Мы посчитали это предложение неприемлемым из-за долгого срока строительства и отсутствия компенсации за утрату коммерческой деятельности. Департамент ссылается на ветхость и аварийность здания. По заключению сейсмологии здание не является ветхим и аварийным и не представляет угрозу людям. Мы лишились собственности и средств к существованию», — подытожил один из владельцев помещения.

По словам читателя, в результате демонтаж здания начался самовольно, департамент зданий начал его без решения суда. 
Ссылка: https://24.kg/agent_024/304375/
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