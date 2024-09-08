Чудаки парковки. В Бишкеке некоторые водители игнорируют дорожные знаки

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На проспекте Жибек Жолу, 345 водитель оставил машину на тротуаре.

В районе пересечения улиц Мичурина и Тыныстанова авто также поставили в неположенном месте.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Часто парковались на тротуаре на улице Абдрахманова (перекресток с проспектом Жибек Жолу). Там установили ограждения, однако одно из них уже сломали, чтобы вновь заехать на незаконную стоянку.

«На улице Токтогула установлены знак и дорожная разметка параллельной парковки, но водители с молчаливого согласия парковщика ставят автомобили елочкой, перекрывая часть дороги», — написал очевидец.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Там же машины ставят на велодорожку, также игнорируя дорожные знаки.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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