11:02
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. В Бишкеке некоторые водители игнорируют дорожные знаки

Читатели присылают на WhatsApp 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На проспекте Жибек Жолу, 345 водитель оставил машину на тротуаре.

В районе пересечения улиц Мичурина и Тыныстанова авто также поставили в неположенном месте.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Часто парковались на тротуаре на улице Абдрахманова (перекресток с проспектом Жибек Жолу). Там установили ограждения, однако одно из них уже сломали, чтобы вновь заехать на незаконную стоянку.

«На улице Токтогула установлены знак и дорожная разметка параллельной парковки, но водители с молчаливого согласия парковщика ставят автомобили елочкой, перекрывая часть дороги», — написал очевидец.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Там же машины ставят на велодорожку, также игнорируя дорожные знаки.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/304023/
просмотров: 3107
Версия для печати
Материалы по теме
Чудаки парковки. Некоторые устраивают стоянки для машин на тротуарах Бишкека
Платные парковки в Бишкеке. В мэрии рассказали, как это будет работать
Почасовая оплата за парковку в Бишкеке. Какие тарифы предлагает мэрия Бишкека
Чудаки парковки. Некоторые занимают остановки для общественного транспорта
Чудаки парковки. Нарушители перекрывают машинами тротуары, не думая о пешеходах
Чудаки парковки. Нарушители оставляют авто на тротуарах и газонах
Чудаки парковки. Некоторые водители оставляют авто под запрещающими знаками
Чудаки парковки. Нарушители продолжают ездить по тротуарам Бишкека
Чудаки парковки. Из-за машин спецтехника не смогла подъехать к мусорным бакам
Чудаки парковки. В Дубовом парке Бишкека вновь ставят машины
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке сносят здание без решения суда и&nbsp;согласия владельца В Бишкеке сносят здание без решения суда и согласия владельца
На&nbsp;площади Ала-Тоо в&nbsp;Бишкеке заштукатурили мраморные колонны На площади Ала-Тоо в Бишкеке заштукатурили мраморные колонны
Летняя Чолпон-Ата и&nbsp;джайлоо Сон-Куль. Фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Летняя Чолпон-Ата и джайлоо Сон-Куль. Фото и видео читателей 24.kg
Маршрут автобуса &#8470;&nbsp;7&nbsp;продлили. Жители села Достук с&nbsp;риском переходят дорогу Маршрут автобуса № 7 продлили. Жители села Достук с риском переходят дорогу
Бизнес
Бесплатный Wi-Fi от&nbsp;MEGA на&nbsp;главном стадионе Бишкека! Бесплатный Wi-Fi от MEGA на главном стадионе Бишкека!
MBANK начинает обслуживание международных карт Mastercard MBANK начинает обслуживание международных карт Mastercard
Командный подход в&nbsp;лечении онкологии в&nbsp;Acıbadem Командный подход в лечении онкологии в Acıbadem
MBANK напоминает о&nbsp;важности защиты от&nbsp;мошенников MBANK напоминает о важности защиты от мошенников
10 сентября, вторник
11:01
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 10 сентября Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 10 се...
10:57
Десятки человек погибли в секторе Газа после очередного израильского удара
10:46
VI Всемирные игры кочевников в 2026 году пройдут в Кыргызстане
10:40
Япония поможет Кыргызстану построить две малые ГЭС на реке Чон-Кемин
10:27
ВИК-2024. Сборная Кыргызстана по кокпару сыграет за выход в финал с Турцией