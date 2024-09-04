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Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Некоторые устраивают стоянки для машин на тротуарах Бишкека

Читатели присылают на WhatsApp 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Парковку на тротуаре устроили на проспекте Жибек Жолу, в районе пересечения с улицей Суюмбаева.

На улице Лермонтова также организовали незаконную стоянку.

«На улице Достоевского (район ТЭЦ) на протяжении долгого времени люди паркуют свои авто прямо на тротуаре, перекрывая доступ к безопасному передвижению пешеходов и выходу из дома жильцов частного сектора. Рядом имеются большая стоянка, гаражи и подземные парковки. Но водители не хотят оставлять машины в положенном месте. Рядом находится школа № 52, и детям приходится идти не по тротуару, а по проезжей части», — написал очевидец.

В районе пересечения улиц Анкара и Белорусской, напротив ГорГАИ, также оставляют автомобили в неположенном месте. Читатель просит УПСМ принять меры.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/303990/
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