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Агент 024

В Бишкеке на Южной магистрали машина влетела в светофор

В Бишкеке на пересечении улицы Сухэ-Батора и Южной магистрали произошла авария с участием мопеда, в результате которой автомобиль вылетел с дороги и врезался в светофор. По информации читателей 24.kg, инцидент произошел в 10.00.

По предварительным данным, пострадавшая машина — Hyundai. В результате происшествия наблюдаются значительные повреждения транспортного средства.

В данный момент выясняются причины аварии и устанавливаются возможные пострадавшие. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые проводят необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств ДТП.

Ссылка: https://24.kg/agent_024/303718/
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