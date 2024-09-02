В Бишкеке на Южной магистрали машина влетела в светофор

В Бишкеке на пересечении улицы Сухэ-Батора и Южной магистрали произошла авария с участием мопеда, в результате которой автомобиль вылетел с дороги и врезался в светофор. По информации читателей 24.kg, инцидент произошел в 10.00.

По предварительным данным, пострадавшая машина — Hyundai. В результате происшествия наблюдаются значительные повреждения транспортного средства.

В данный момент выясняются причины аварии и устанавливаются возможные пострадавшие. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые проводят необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств ДТП.