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Агент 024

Бишкекчанин просит демонтировать фундамент, оставшийся от рекламного щита

Бишкекчанин Сумсарбек Мамыралы просит демонтировать фундамент, оставшийся от рекламного щита по улице Юнусалиева. Сейчас там ремонтируют дорогу.

На своей странице в Facebook он написал, что хотел бы посадить на месте фундамента 2 дерева и облагородить территорию у обочины, но сам не сможет демонтировать его.

«Всю прошлую неделю я просил работников, бригадира демонтировать фундамент. Технические возможности у них есть. Но, к сожалению, так как уже поставили бордюры, его оставят», — говорится в посте.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/303245/
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