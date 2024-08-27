Бишкекчанин просит демонтировать фундамент, оставшийся от рекламного щита

Бишкекчанин Сумсарбек Мамыралы просит демонтировать фундамент, оставшийся от рекламного щита по улице Юнусалиева. Сейчас там ремонтируют дорогу.

На своей странице в Facebook он написал, что хотел бы посадить на месте фундамента 2 дерева и облагородить территорию у обочины, но сам не сможет демонтировать его.

«Всю прошлую неделю я просил работников, бригадира демонтировать фундамент. Технические возможности у них есть. Но, к сожалению, так как уже поставили бордюры, его оставят», — говорится в посте.