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Агент 024

Не вывозят мусор. Бишкекчане жалуются на работу «Тазалыка»

Бишкекчане жалуются на несвоевременный вывоз мусора. Они присылают сообщения в редакцию.

Так, жители дома по адресу: улица Анкара, 1/13 сообщили, что мусоровозы не приезжают вторую неделю.

«При этом в соседних жилых комплексах забирают каждый день. Нас просто игнорируют», — написал читатель.

Еще один горожанин жалуется, что уже неделю не убирают свалку на бульваре Эркиндик между улицами Пролетарской и Куренкеева. «И она с каждым днем все увеличивается и увеличивается», — добавил он.

Жительница улицы Шопокова (дом 31) сообщила, что городские службы будто не видят мусор на муниципальном участке за мусорными контейнерами. «Кто должен следить за чистотой на этом пустыре? Тут с одной стороны трансформаторная подстанция, с другой — мусорная площадка, с третьей — киоск. В итоге все завалено мусором, за территорией никто не следит», — написала она.

Другая читательница задалась вопросом, как часто должны мыть мусорные площадки и контейнеры сотрудники «Тазалыка».

«Очень часто к площадкам невозможно подойти из-за зловонных луж, которые оставляют мусоровозы. Понятно, что летом много «жидких» отходов, но это же не повод разводить антисанитарию. Потом эти лужи высыхают, но вонь остается», — возмущается она.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Такие вонючие потеки можно увидеть возле мусорных площадок

Ранее вице-мэр города Рамиз Алиев сообщил, что муниципальное предприятие «Тазалык» в настоящее время отстает от графика вывоза мусора на два-три дня, так как техника массово выходит из строя.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/302814/
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