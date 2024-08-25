Парк «Адинай» и южный берег Иссык-Куля. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы прогуляемся по Бишкеку, а потом отправимся на Иссык-Куль.
Вместе с одним из наших постоянных авторов Николаем Манаковским прогуляемся в столичный парк «Адинай».
Побудем еще немного в городе и вместе с Сергеем Хановым полюбуемся радугой, которая появилась в Бишкеке после дождя 12 августа.
Теперь отправляемся на Иссык-Куль. В этом году там побывали десятки тысяч кыргызстанцев и туристов, среди них был и Иван Орлов. Но он не забыл сделать фотографии и поделиться ими с нашими читателями.
Остаемся в Иссык-Кульской области, но движемся в сторону Каракола. Не доезжая до города, можно полюбоваться горной рекой — Ак-Суу. Там побывала и сняла видео Саша Ян.
Теперь отправимся на южный берег Иссык-Куля. Интересные фотографии там сделала Ирина Казакова.
Завершим наше сегодняшнее путешествие там же, на юге Иссык-Куля. В известном каньоне Сказка побывал Дмитрий Шевченко.
Надеемся, работы наших авторов не оставили вас равнодушными. И, может быть, заставили заглянуть в собственные архивы. Ведь стать создателем рубрики «Мгновения жизни» может любой желающий. И сделать это просто.
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