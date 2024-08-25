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Парк «Адинай» и южный берег Иссык-Куля. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы прогуляемся по Бишкеку, а потом отправимся на Иссык-Куль.

Вместе с одним из наших постоянных авторов Николаем Манаковским прогуляемся в столичный парк «Адинай».

Побудем еще немного в городе и вместе с Сергеем Хановым полюбуемся радугой, которая появилась в Бишкеке после дождя 12 августа.

Сергея Ханова
Фото Сергея Ханова. Радуга в Бишкеке, 12 августа

Теперь отправляемся на Иссык-Куль. В этом году там побывали десятки тысяч кыргызстанцев и туристов, среди них был и Иван Орлов. Но он не забыл сделать фотографии и поделиться ими с нашими читателями.

Ивана Орлова
Фото Ивана Орлова. Иссык-Куль

Остаемся в Иссык-Кульской области, но движемся в сторону Каракола. Не доезжая до города, можно полюбоваться горной рекой — Ак-Суу. Там побывала и сняла видео Саша Ян.

Теперь отправимся на южный берег Иссык-Куля. Интересные фотографии там сделала Ирина Казакова.

Завершим наше сегодняшнее путешествие там же, на юге Иссык-Куля. В известном каньоне Сказка побывал Дмитрий Шевченко.

Надеемся, работы наших авторов не оставили вас равнодушными. И, может быть, заставили заглянуть в собственные архивы. Ведь стать создателем рубрики «Мгновения жизни» может любой желающий. И сделать это просто.

Читайте по теме
Горы, Иссык-Куль и слияние горных рек. Фото и видео читателей 24.kg

Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram — 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/302451/
просмотров: 7173
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