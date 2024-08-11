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Комсомольское озеро в Бишкеке и ночная Ала-Арча. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы сделаем длительную остановку в одном из самых популярных ущелий возле Бишкека — Ала-Арчинском, а также заглянем в Нарынскую область.

Сначала заглянем с высоты птичьего полета на открытое на прошлой неделе для отдыха и купания Комсомольское озеро в Карагачевой роще. Фотографии сделал один из постоянных авторов нашей рубрики Евгений Липкин.

И еще одно озеро, но уже в пригороде столицы, — аэропортинское. Там побывала Елена Мещерякова и сделала фотографию.

Елены Мещеряковой
Фото Елены Мещеряковой. Аэропортинские озера

Теперь отправимся, спасаясь от жары, в Ала-Арчинское ущелье. Там побывала и Диляра Альмеева, не забыв сделать фотографии и поделиться ими с нашими читателями.

Остаемся в ущелье, но уже с Ольгой Подорожных, которая побывала там почти месяц назад — в июле.

 А теперь полюбуемся Ала-Арчой, но уже ночью. Такую возможность нам дала Ирина Казакова.

Завершим наше путешествие в Нарынской области. Там на джайлоо Сон-Куль побывал Каныбек Чолпонбаев и снял небольшое видео.

Надеемся, работы наших авторов вам понравились. Кстати, стать одним из них может любой желающий. Сделать это просто.

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Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/301249/
просмотров: 30029
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