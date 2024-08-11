Комсомольское озеро в Бишкеке и ночная Ала-Арча. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы сделаем длительную остановку в одном из самых популярных ущелий возле Бишкека — Ала-Арчинском, а также заглянем в Нарынскую область.

Сначала заглянем с высоты птичьего полета на открытое на прошлой неделе для отдыха и купания Комсомольское озеро в Карагачевой роще. Фотографии сделал один из постоянных авторов нашей рубрики Евгений Липкин.









Фото Елены Мещеряковой. Аэропортинские озера

Теперь отправимся, спасаясь от жары, в Ала-Арчинское ущелье. Там побывала и Диляра Альмеева, не забыв сделать фотографии и поделиться ими с нашими читателями.





Остаемся в ущелье, но уже с Ольгой Подорожных, которая побывала там почти месяц назад — в июле.



















Надеемся, работы наших авторов вам понравились. Кстати, стать одним из них может любой желающий. Сделать это просто.

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