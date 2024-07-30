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Агент 024

Сидим в жарких квартирах. Бишкекчане остались без света из-за стройкомпании

Жители многоэтажного дома «Чатыр-Куль», расположенного по улице Джаманбаева в Бишкеке, жалуются на отключение света.

Как сообщили 24.kg читатели, НЭСК отключила электричество из-за долгов строительной компании «Оргтехстрой».

«Хотя мы, жители, не виноваты, добросовестно платим по промышленным тарифам, из-за того, что стройкомпания не может передать дом на баланс НЭСК. В такую жару у нас портятся продукты в холодильниках, сидим в невыносимо жарких квартирах», — отметили жильцы.

По данным пресс-службы ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана», абонент ОАО «Оргтехстрой» заключил контракт № 30035 с ОАО «НЭСК» на электроснабжение жилого дома, расположенного по адресу: Бишкек, улица Токтоналиева (Джаманбаева № 8/2). Согласно контракту абонент обязуется своевременно производить оплату за потребленную электроэнергию.

«Однако в связи с неисполнением обязательств абонент отключен за имеющуюся задолженность в сумме 549 тысяч 723 сома. 16 мая 2024 года подписывалось соглашение о порядке уплаты имеющейся задолженности по графику. Однако условия соглашения не исполнены, в связи с чем 29 июля 2024 года абонент отключен от электроснабжения. После обращения жильцов дома электроснабжение восстановлено сроком до 1 августа 2024 года», — пояснили 24.kg в компании. 

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/300504/
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