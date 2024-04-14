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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Водители заезжают на тротуары, подвергая опасности пешеходов

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Водители продолжают заезжать на тротуары.

На улице Абдрахманова, как всегда, машины стоят на велодорожке.

По тротуару ездят на проспекте Чингиза Айтматова, в районе улицы Ажибека Баатыра. Если на стоянке нет места, авто оставляют прямо на пути у пешеходов.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На тротуаре в селе Кок-Жар организовали стоянку.

На пересечении улиц Лермонтова и Чапаева стоял «Лексус», перекрыв проход людям.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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