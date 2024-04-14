Папанское водохранилище и закаты в Бишкеке. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы полюбуемся закатами, вернемся немного в прошлое и заглянем на юг республики.

Начнем с утренней фотографии, сделанной Екатериной Галенко в Бишкеке 26 марта.

Фото Екатерины Галенко. Бишкек, утро 26 марта

А теперь полюбуемся живописными закатами, которые сфотографировала в разных точках столицы Анна Сомова.

Так как наша рубрика напрямую связана с путешествиями, фотография с борта самолета это только подчеркивает. Снимок окрестностей аэропорта «Манас» сделала журналист

Татьяна Кудрявцева.

Фото Татьяны Кудрявцевой. Окрестности аэропорта «Манас»

Теперь вернемся немного в прошлое — в еще морозный март. Именно тогда в Ала-Арчинском ущелье побывал и сделал фотографии один из наших постоянных авторов Николай Манаковский.















Заглянем с помощью Сергея Ханова и на Иссык-Куль. Фотографию он сделал в районе Чолпон-Аты 1 апреля.

Фото Сергея Ханова. Иссык-Куль, 1 апреля 2024 года

Отправляемся на юг Кыргызстана. Еще один наш постоянный автор Мамасалы Ташматов побывал на Папанском водохранилище, которое обеспечивает влагой Ош. «Только вот не повезло, пока приехали — ясная погода испортилась», — отметил автор фотографий.





















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