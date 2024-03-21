Маршруты транспорта меняют и открывают новые, а об остановках забывают

Маршруты в Бишкеке меняют, а об остановках забывают. Об этом 24.kg написал читатель.

Он напомнил, что в начале февраля с улицы Байтика Баатыра/Абдрахманова убрали маршрутки и часть из них пустили по улицам Боконбаева и Ибраимова.

«Но при этом городские власти почему-то не озаботились созданием остановок. Если едешь в северном направлении, то последний остановочный пункт на улице Байтика Баатыра в районе пересечения с улицей Кулатова. На Боконбаева остановки нет, раньше была остановка на улице Ибраимова ниже улицы Боконбаева, но ее убрали. Получается, что следующий остановочный пункт от Байтика Баатыра/Кулатова находится на пересечении Ибраимова и Токтогула. Людям приходится ждать транспорт на обочинах», — написал горожанин.

Он также добавил, что ранее муниципалитет запустил автобусные маршруты по улицам Кулатова и 7 Апреля. «Прошел уже год, а остановок так и нет. Хотя бы разметку нанесли и знаки установили», — отметил читатель.

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