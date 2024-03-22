В Бишкеке некоторые газоны и зеленые зоны превращают в стихийные стоянки

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

В Бишкеке некоторые заезжают на газоны.

Эту стоянку организовали на улице Московской, 150.

«Вот так у нас паркуется наши уважаемые бишкекчане, уничтожая зеленую зону», — написал автор видео.

На газоне в районе пересечения улиц Тыныстанова и Мичурина некоторые организуют стоянки.

На проспекте Жибек Жолу часто паркуются там, где должен быть газон. Однако из-за машин там ничего не растет.

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