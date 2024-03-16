Не чувствую себя в безопасности. Бишкекчане жалуются на нарушителей ПДД

В Бишкеке страшно переходить дорогу. Об этом 24.kg сообщают читатели.

«Рядом с кольцом в «Кок-Жаре» сбили людей на пешеходном переходе. Жители этого района требуют, чтобы построили надземный переход, поставили светофоры. Каждый раз, переходя дорогу, мы опасаемся за свою жизнь. Водители ведут себя по-хамски. Не пропускают, сигналят, проезжают слишком близко. Нам нужен безопасный для людей город! Я прохожу, где положено, не где попало, но все равно не чувствую себя в безопасности», — написала читательница.

«Потеплеет, будем писать во все инстанции, чтобы на улице Шукурова (пересечение с переулком Ясенским, улицами Джантошева и Жигулевской) установили «лежачих полицейских». Постоянно на этих участках аварии, знаки нам снесли», — написал житель другого района.

Пешеходов, по его словам, тоже не пропускают.

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