Заснеженные Аламединское ущелье и Ала-Арча. Фото читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы попутешествуем по временам года и вернемся в морозные дни.
Сначала отправимся в начало марта этого года. Тогда погода была совсем зимней. Что и видно на фотографиях Майрам Буркутовой, которые она сделала в Аламединском ущелье.
И еще морозного марта, но уже из природного парка «Ала-Арча». Зимнюю сказку фотографировал Илья Шипулин.
Отправимся в прошлое лето вместе с Василием Павловым. Свои фотографии он сделал в Джети-Огузском районе.
Теперь назад, в 2024 год, и посмотрим на Иссык-Куль в начале марта. Таким его увидела Анара Джорабаева.
Надеемся, что работы наших авторов не оставили вас равнодушными. Кстати, стать создателем рубрики «Мгновения жизни» может любой желающий. Сделать это просто.
Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram 0555312024.
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