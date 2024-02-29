В школе Джалал-Абада попросили принести на праздник по флажку за 200 сомов

В школе № 5 в Джалал-Абаде учеников попросили принести на День государственного флага по одному маленькому флажку. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«А где их брать? Говорили, что не будет трат после изменения. Придется покупать. Мы пока не нашли, сказали, что можно заказать за 200 сомов», — написал он.

Фото читателя 24.kg. Пример флажка, который должен принести в школу ученик

По словам родителей, не у каждого есть 200 сомов на такой флаг.

Напомним, День государственного флага в Кыргызстане отмечается 3 марта.

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