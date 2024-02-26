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Агент 024

Троллейбус с дырой в полу в Бишкеке сняли с линии. Водители получили выговор

Троллейбус маршрута № 2 временно сняли с линии. Об этом 24.kg сообщили в Бишкекском троллейбусном управлении.

«В связи с обнаруженными дефектами, такими как дыра в полу и недостаточная чистота салона, принимаются необходимые меры для их устранения. Приносим извинения пассажирам за временные неудобства», — отметили в БТУ.

Водителям выписали выговор за нарушение санитарных норм.

Отметим, ранее читатель сообщил, что на линию вышел троллейбус с дырой в полу. «Через отверстие залетает грязь в салон. На сиденье напротив было грязно и мокро», — написал он.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/287542/
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