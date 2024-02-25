Чудаки парковки. В Бишкеке нарушители на машинах заезжают на тротуар, что опасно

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

«Вот так на улице Валдайской постоянно ставят машины на тротуар. В темноте можно угодить в яму у ворот», — написал автор фото.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Некоторые водители путают тротуар с дорогой.

«Стоит на проходе и еще возмущался», — отметил очевидец.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«На улице Турусбекова (ниже проспекта Жибек Жолу) паркуются на проезжей части. На протяжении двух-трех лет обращаемся в мэрию, результата нет. Загораживают автомобилями выезд из домов», — пожаловался житель.

В центре Сокулука, несмотря на то, что рядом есть парковка, авто оставляют на тротуаре.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На остановке в районе пересечения проспекта Чуй и улицы Тоголока Молдо стоят машины, мешая общественному транспорту.

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