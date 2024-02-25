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Февральский Бишкек и необычное облако. Фото читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы окунемся в погодную реальность и вернемся в прошлогоднюю весну.

Февраль выдался холодным и снежным. Один из таких дней — 16 февраля — запечатлела наш журналист Татьяна Кудрявцева.

И еще немного зимнего Бишкека. Фотографии на улице Токтогула сделал Айбек Султанов.

Ну а теперь отбросим зиму и помечтаем о грядущей весне. А чтобы это было легче делать, вот прошлогодние фотографии Надежды Хабичевской из пригородов столицы. Правда, уже хочется такое увидеть?

Побудем еще немного в прошлом году. Летом 2023-го свою фотографию возле БЧК сделала Екатерина Галенко.

Екатерины Галенко
Фото Екатерины Галенко. БЧК, лето 2023 года

Необычное облако над вершинами гор приметил и сфотографировал Нурлан Стамбек. Явление произошло 9 февраля на севере от Токмака.

Надеемся, вам понравились работы наших авторов. Кстати, стать одним из них может любой желающий. И сделать это просто.

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Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/287310/
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