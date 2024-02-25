Февральский Бишкек и необычное облако. Фото читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы окунемся в погодную реальность и вернемся в прошлогоднюю весну.

Февраль выдался холодным и снежным. Один из таких дней — 16 февраля — запечатлела наш журналист Татьяна Кудрявцева.







И еще немного зимнего Бишкека. Фотографии на улице Токтогула сделал Айбек Султанов.







Ну а теперь отбросим зиму и помечтаем о грядущей весне. А чтобы это было легче делать, вот прошлогодние фотографии Надежды Хабичевской из пригородов столицы. Правда, уже хочется такое увидеть?







Побудем еще немного в прошлом году. Летом 2023-го свою фотографию возле БЧК сделала Екатерина Галенко.

Фото Екатерины Галенко. БЧК, лето 2023 года

Необычное облако над вершинами гор приметил и сфотографировал Нурлан Стамбек. Явление произошло 9 февраля на севере от Токмака.





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