Бишкекчане жалуются на еле теплые батареи и отсутствие горячей воды

После наступления холодов бишкекчане стали массово жаловаться на едва теплые батареи и отсутствие горячей воды. Об этом 24.kg сообщают читатели.

«Со вчерашнего вечера замерзаем в квартирах — батареи чуть теплые. Как только подали тепло и горячую воду после аварии на ТЭЦ, было все нормально. По всему микрорайону «Тунгуч» то же самое, говорят домкомы. В 9-м микрорайоне та же «картина», — рассказали они.

Похожие сообщения поступают и из других районов города. Жители столицы пишут, что даже если есть отопление, то нет горячей воды. В лучшем случае из крана бежит еле теплая.

При этом в филиале ОАО «Электрические станции» Бишкектеплосеть сообщили, что с начала резкого понижения температуры наружного воздуха работают в усиленном режиме.

«На сегодня все жилые дома, социальные объекты и прочие абоненты подключены к системе отопления и горячего водоснабжения, температура в помещении держится +18 градусов согласно договору. У потребителей, у которых температура в помещении ниже +18 градусов, просим обращаться в кол-центр и оставлять заявки, на основании которых будет сделан перерасчет по отоплению и горячей воде. Наши сотрудники прилагают все усилия для бесперебойного обеспечения теплоснабжением», — заявили в компании.

При авариях или в случае возникших вопросов о подаче тепла и горячей воды можно обращаться в центр поддержки потребителей:

0312611169, 1980, 0557611166, 0777611166, 0701611166;

диспетчерская служба: 568558;

дежурные инженеры по внутридомовым системам центрального района: 365719, 300767;

дежурные инженеры по внутридомовым системам южного района: 510622, 217406.

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