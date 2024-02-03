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Бишкекчане жалуются на приложение «Мой свет». Поздно обновляются данные

Горожане жалуются на приложение «Мой свет». Оно поздно обновляет данные по оплате. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, срок отключения света за неуплату, как видно в приложении «Мой свет», установлен в 10 дней с момента снятия показаний счетчика.

«Счет к оплате в приложении «Мой свет» появляется примерно 24-25 января. То есть срок отключения за неуплату уже составляет неделю примерно, а не 10 дней. Но еще возможна задержка: счет может прийти не в эти числа, а существенно позднее, при этом срок отключения не корректируется! И тогда у плательщика, возможно, остается 2-3 дня на оплату, что особенно плохо для тех, кто куда-либо уехал. Так и произошло со мной в январе. С 24-го числа заходил в «Мой свет» каждый день, нового счета не было (последний раз проверял 28 января). Нет счета — не плачу. И тут 30 января через «умный» счетчик свет мне отключили. И только в этот день я в приложении «Мой свет» узнал сумму к оплате и сразу же оплатил. Моя вина, что не посмотрел и не оплатил 29 января? Сроки отключения надо как-то сделать более приемлемыми, человечными что ли. Чтобы не было такого зверского беспредела», — возмущается бишкекчанин.

Хотите сообщить новость? Номер 24.kg в WhatsApp 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/285864/
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